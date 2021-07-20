فيديو.. اول تفجير ارهابي ببلد عربي اوقع عشرات الضحايا قبل 75 عاما.. من هم منفذوا العملية؟

بغداد - ياسين صفوان - لم يكن العرب سمعوا دويّ تفجير إرهابي الطراز قبل الذي تمر الخميس 75 سنة على قتله 91 شخصا في القدس زمن الانتداب البريطاني على فلسطين التاريخية، ففي 22 يوليو/تموز 1946 قام عدد من يهود منظمة Irgun التي تحولت إلى نواة للجيش الإسرائيلي فيما بعد، بالتنكر بهيئة عمال عرب في "فندق الملك داود" بالمدينة، وكان المقر الرسمي للانتداب وقواته المسلحة بفلسطين وشرق الأردن، وفجّروه.

نقل المتنكرون 350 كيلوغراما من متفجرات منزلية الصنع، دسّوها في علب حليب مفرغة، إلى مستودع للبضائع أسفل الفندق الذي أسسه في 1932 اليهودي المصري عزرا موصيري، وبثوان معدودات تحول معظم قسمه الجنوبي إلى أنقاض وركام، تم انتشال 6 أشخاص فقط على قيد الحياة منها، والباقي قضوا قتلى من جنسيات مختلفة.



واعتبروا التفجير الذي حدث ظهرا وبث الرعب في القدس وسكانها، الأكثر دموية ضد البريطانيين في فلسطين ذلك الوقت، الا أن ضحاياه منهم كانوا 28 فقط، مقابل 41 عربيا و17 يهوديا، و5 من نزلاء الفندق، هم إثنان من الأميركيين، إضافة إلى روسي ويوناني ومصري، كما نالت الإصابات والتشوهات من 49 آخرين، فيما أتى التفجير على معظم الفندق، بحسب ما نجد في الفيديو، وهو الوحيد للتفجير الذي رصدته كاميرا للمراقبة العامة من بعيد.