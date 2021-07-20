امين عام الامم المتحدة بشأن تفجير مدينة الصدر: آفة الإرهاب لا تعرف حدودا

وقال غوتيريش في بيان، "اتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ولحكومة وشعب العراق مع امنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".

واضاف ان "هذا الهجوم المميت قبيل عيد الأضحى هو تذكير لنا جميعاً بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدودا".



وشدد غوتيريش على "ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة على وجه السرعة."

من جهتها صرحت ممثلة اليونيسف في العراق، شيما سين غوبتا، في بيان بإن "هذا الفعل الشنيع، قبيل عيد الأضحى، إنما هو تذكير مروّع بمدى العنف الذي ما زال الأطفال في العراق يواجهونه".

وأوضحت اليونيسف في بيانها أن ما لا يقل عن 25 شخصا، من بينهم أطفال، قتلوا، فيما أصيب العشرات نتيجة لتفجير في سوق الوحيلات الشعبي، شرق العاصمة بغداد.



وقالت، شيما سين غوبتا: "كان هؤلاء الأطفال يستعدّون لقضاء أيام خاصة في العيد مع أسرهم. ولا يسعنا هنا ألا أن نتقدم بخالص مواساتنا لأسرهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى."

وأكدت على وجوب أن "يحظى الأطفال بالحماية في جميع الأوقات، وأن ينشأوا في بيئة آمنة خالية من كل أشكال العنف."