6 مصابين في انفجار بأحد منازل تكساس الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت ولاية تكساس الأمريكية، انفجار أحد المنازل في بلانو ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتدمير منزلين مجاورين.

وبحسب مسؤولو الإطفاء في تكساس فإن المصابين الستة جرى نقلهم إلى المستشفى من بينهم شخص كان في المنزل الذي انفجر، في حين أن الخمسة الآخرين كانوا من سكان المنزل المجاور.



وتعرض المنزل لـ"أضرار جسيمة"، لكنه لم يتم تقييم حالة المنزلين المجاورين.

وحتى الآن لم يتضح سبب الانفجار الذي وقع في المنزل لكن تقارير إعلامية تحدثت عن وجود مسؤولين من شركة الغاز الطبيعي في موقع الحادث.

وأمام ذلك، تم قطع الغاز في حي بلانو، منذ مساء الاثنين دون معرفة إذا كان قد أعيد تشغيله.

وعادة ما تشهد تكساس حوادث مختلفة يسقط على إثرها قتلى ومصابين كان آخرها مقتل شرطي وإصابة 3 في حادث إطلاق نار يوم 6 يوليو/حزيران الجاري.