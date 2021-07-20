جانتس: لن نسمح للأزمة بلبنان أن تمثل تهديدا لإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إن بلاده لن تسمح للأزمة اللبنانية أن تمثل تهديدا أمنيا لها، محملاً بيروت مسؤولية إطلاق النار من أراضيها.

وأضاف جانتس في تغريدة على تويتر: "المسؤول عن إطلاق النار الليلة هو الدولة اللبنانية التي تسمح بتنفيذ الأعمال الإرهابية من أراضيها".



وأكد على أن "إسرائيل ستواجه أي تهديد لسيادتها ومواطنيها وسترد وفقًا لمصالحها في الزمان والمكان المناسبين".

وتابع: "لن نسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تصبح تهديدا أمنيا لإسرائيل".

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي "المجتمع الدولي إلى العمل على إعادة الاستقرار إلى لبنان".

وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في وقت سابق اليوم: "قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة جنوب لبنان ردًا على إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل".

وأوضح أنه "تم إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من داخل لبنان نحو إسرائيل حيث تم اعتراض إحداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة".