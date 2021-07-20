"فالف" تغير خريطة الألعاب العالمية بجهاز "جوال".. سر Steam Deck

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة فالف جهاز الألعاب Steam Deck الجوال الجديد، الذي يأتي بقرص صلب SSD قابل للاستبدال بحيث يمكن للمستخدم استبداله بنفسه.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن القرص الصلب M.2-SSD يتوفر بسعات 64 و256 و512 جيجابايت نظير سعر يبلغ 399 و529 و649 دولارا أمريكيا على الترتيب.



ويشتمل جهاز الألعاب Steam Deck الجوال على شاشة LCD لمسية قياس 7 بوصة وبدقة وضوح 1280 & 800 بيكسل، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتز.

وينبض بداخل جهاز الألعاب المعالج AMD Zen 2 بسرعة 2.4–3.5 جيجاهرتز، مع وحدة معالجة رسوميات AMD RDNA 2 بسرعة 1–1.6 جيجاهرتز.

ويدعم جهاز الألعاب تقنية Wi-Fi و Bluetooth و USB Type-C مع DisplayPort 1.4، مع بطارية 40 واطا/ ساعة.