ساعة ذكية من ليمفو.. Lem P بكاميرتين وبطارية عملاقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة ليمفو ساعتها الذكية Lem P الجديدة، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في الإصدار 9.1.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Lem P تأتي بسمك 16.7 ملم وتزن حوالي 70 جراما، كما أنها تشتمل على شاشة IPS مستديرة قياس 1.6 بوصة وبدقة وضوح 400 × 400 بيكسل.



وينبض داخل الساعة المعالج SC9832E، والذي يضم أربعة أنوية Cortex A7.

سعة ذاكرة ساعة ليمفو الذكية

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 جيجابايت، أما الذاكرة الداخلية فتبلغ 64 جيجابايت.

وتدعم الساعة الذكية الجديد بطاقة nano-SIM ومودم LTE، وكذلك تقنية WiFi وأنظمة تحديد الموقع GPS وGLONASS وBeidou.

وتتيح الساعة تسجيل أنواع مختلفة من الرياضة، كما أنها مزودة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب.

ومن الممكن أيضا مراقبة النوم، مع إمكانية تشغيل الموسيقى والتحكم فيها.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الساعة بكاميراتين وبطارية سعة 1050 مللي أمبير ساعة تتراوح فترة تشغيلها من خمسة إلى سبعة أيام.