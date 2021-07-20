محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الفولي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أدى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الفولي بمدينة المنيا، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، والمستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ألقى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، والتي تحدث فيها عن سنة الأضحية وحكم مشروعيتها، وأيضا ما يمثله العيد من إدخال الفرحة والسرور على كل مسلم باعتباره يوم الطاعة والتراحم والتزاور والتصافح ليكون يومًا مشهودًا تشهده الملائكة جمعاء، وهو ما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وناشدهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.