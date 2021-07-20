محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الفولي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
أدى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الفولي بمدينة المنيا، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، والمستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.
ألقى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، والتي تحدث فيها عن سنة الأضحية وحكم مشروعيتها، وأيضا ما يمثله العيد من إدخال الفرحة والسرور على كل مسلم باعتباره يوم الطاعة والتراحم والتزاور والتصافح ليكون يومًا مشهودًا تشهده الملائكة جمعاء، وهو ما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.
وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وناشدهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.