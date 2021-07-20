رغم مناشدات المحافظ.. ذبح الأضاحي بالشوادر وشوارع بورسعيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقدم مئات الجزارين بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على ذبح الأضاحي بشوارع المدينة الساحلية خاصة أمام المحال والشوادر الخاصة بهم، وذلك رغم مناشدات المحافظ اللواء عادل الغضبان بالذبح داخل المجزر الآلي بالقابوطي الجديد.

وغطت دماء الأضاحي وفضلات عملية الذبح شوارع بورسعيد خاصة بالأسواق ومحال الجزارة والشوادر، في ظل شبه اختفاء لرجال مديريتي التموين والطب البيطري والأحياء عن التواجد لمراقبة أعمال الذبح.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه رؤساء الأحياء بضبط عمليات ذبح الأضاحي بالشوارع والشوادر، ومصادرتها لتوزيعها على دور الأيتام، مناشدًا المواطنين عدم الذبح في الشوادر والشارع، والالتزام بالذبح في المجزر الآلي مقابل رسوم رمزية، تبلغ 65 جنيه لرأس الأغنام من الخرفان والماعز، و75 جنيه لرأس البقر والجاموس.

وأدى محافظ بورسعيد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد لهيطة بمنطقة فاطمة الزهراء في حي الضواحي مع الألاف من أهالي الحي، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي، في ظل انتشار لرجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.