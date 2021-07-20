محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الأضحى بقرية أبو حزام-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

وسط إجراءات احترازية مشددة أدى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمن السعيدية بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، والتي عرفت إعلاميا بقرية الدم والنار بسبب انتشار ظاهرة الثأر بها، بحضور كل من الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، واللواء طارق رسلان ،و محمد كمال موسى عضوا مجلس الشيوخ ،والعقيد محمد غنيم نائب المستشار العسكري للمحافظة ،وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ،ورجال الدين الإسلامي ،وذلك للمرة الأولى في محافظة قنا التي يؤدى فيها محافظ الإقليم صلاة العيد خارج مدينة قنا ،وذلك لبعث رسائل طمأنينة لأهالي القرية.

وجه محافظ قنا التهنئة لجموع الشعب المصري عامة وأبناء المحافظة بصفة خاصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار والتقدم في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب انتهاء شعائر الصلاة استمع "الداودي" إلى خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد الطراوي بعنوان " عيد الأضحى يذكرنا "، وتحدث فيها عن التسامح والرحمة والعفو، ودعا الحاضرين إلى نبذ العنف وتعزيز المحبة والمودة فيما بينهم، واختتم الخطبة بالدعاء لمصر وأهلها بدوام التقدم والاستقرار ،وأن يرفع عن مصرنا الغالية والعالم البلاء والوباء .

وفى الختام حرص محافظ قنا على تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أهالي القرية وسط سعادة غامرة منهم بتواجد المحافظ بينهم، متمنيا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع ،مناشداً إياهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ،حفاظا على صحتهم وسلامتهم ،كما استمع إلى مطالب عدد من المواطنين بتطوير القرية وتحسين مستوى الخدمات بها، ووعدهم بدراستها ومدى إمكانية تنفيذها في أقرب وقت.