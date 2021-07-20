السوايسة يؤدون صلاة العيد في 324 مسجدا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أدى أهالي محافظة السويس صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المساجد صباح اليوم الثلاثاء، وراعى عدد كبير من المصلين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والصلاة داخل المساجد، مع افتراش الساحات الخارجية في عدد قليل منها.

وكانت مديرية أوقاف السويس خصصت 324 مسجدا لصلاة العيد، بزيادة 55 مسجد عن المخصصة في عيد الفطر الماضي، الأمر الذي ساهم في خفض أعداد المصلين بالمساجد الكبيرة داخل الكتل السكنية لا سيما في أحياء الأربعين وفيصل والسويس.

وتخلل تكبيرات العيد، طلب إدارة المساجد من المواطنين مراعاة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الجسدي، وإقامة الصلاة كُل على المصلية التي أحضرها وهو متجه لمسجد.

وانتشرت فرق من المتطوعين بمحيط المساجد، لتوزيع الكمامات وأدوات التعقيم على المصلين قبل دخول المسجد، وعقب خروجهم للحد من تفشي فيروس كورونا.

وشهد عدد كبير من المساجد لا سيما بحي السويس، التزام المصلين بالصلاة داخل المسجد، دون أية تجمعات للصلاة خارجها، مع أداء الصلاة في التوقيت المحدد في السويس 5:27 صباحا دون تأخير.

وقال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف في السويس، إن المديرية وزعت الأئمة على المساجد التي أقيمت فيها صلاة عيد الفطر المبارك، وكذلك جرى توزيع العمال لتنظيم دخول وخروج المصلين منعا للتزاحم داخل المسجد.

وكانت أوقاف السويس أجرت أعمال تعقيم وتطهير للمساجد التي استقبلت المصلين اليوم بالتعاون مع عدد الجمعيات الأهلية وحرصت على توفير عدد من أدوات التعقيم وكمامات لتوزيعها على المواطنين أثناء دخولهم المسجد.