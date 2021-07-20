وسط إجراءات احترازية.. محافظ السويس والقيادات التنفيذية يؤدون صلاة العيد بمسجد حمزة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أدى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي رئيس الجامعة والقيادات التنفيذية والأمنية عيد الأضحى المبارك، بمسجد حمزة بن عبد المطلب بحي فيصل، وسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأم الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف المصلين بالصلاة، وعقب ذلك ألقى خطبة بعنوان " الفداء والتضحية"، وقال إن في العيد الكثير من معاني الفداء والتضحية، أهمها ما كان من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، حين رزقه الله تعالى بإسماعيل عليه السلام، بعد أن بلغ من الكبر عتيًا، ثم رأى نبي الله إبراهيم في منامه أنه يذبح ولده الوحيد بعد أن بلغ معه السعي، وأصبح قرة عين أبيه وسنده.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ وأبناء السويس التهنئة بعيد الأضحى المبارك داعيا الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وتقدم عدد من المواطنين بالشكر للمحافظ بمناسبة افتتاح الشاطئ العام ليستقبل المواطنين خلال إجازة العيد وتحقيق مطلب أهالي السويس بوجود شاطئ شعبي داخل المدينة.

وحرص بعض المواطنين على توزيع الهدايا على الأطفال عقب صلاة العيد لإضفاء البهجة واسعاد الاطفال.