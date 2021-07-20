محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشرطة-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشرطة، بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، يرافقه اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وسط تطبيق تام للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال تأدية الصلاة أيضا كلًا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي، والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف، وعامر عوض رئيس حي شرق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأبناء المحافظة.

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ عبد العاطي مزيد رئيس قسم المتابعة بمديرية الأوقاف، فضل يوم العيد، والدروس المستفادة، ومفاهيم الفداء والتضحية، لافتًا إلى ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع، والإحسان إلى الفقراء وإطعامهم.

وقدم المحافظ، التهنئة لأبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان.