للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ المنيا يستقبل عددا من القساوسة والمطارنة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفدًا كنسيًا ضم مطرانية ملوي، وديرمواس، ومجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وضم الوفد كل من: الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، والأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي، القس اندراوس أسعد، والأنبا اغابيوس أسقف مطرانية ديرمواس، والقس متى عبد الملاك، والقس عصام عطية رئيس المجمع الإنجيلي بالمنيا، والقس أمير صادق، والقس كمال رشدي، والقس نبيل صموئيل، والقس ميشيل فؤاد، والقس نبيل ثابت، والقس صفا وليم، والقس جوزيف وليم، والقس إسحق النميري، والقس عبد السيد يونان، والقس فيليب عبيد الله، والقس سمير رشدي.

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء المطارنة، مؤكدا أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وجه الوفد الشكر والتقدير، لمحافظ المنيا، وكافة القيادات التنفيذية القائمين على العمل وتحقيق الانجازات على أرض محافظة المنيا، مؤكدين ان المرحلة التي تمر بها البلاد، تلزم تواجد روح الحب والسلام.