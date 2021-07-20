للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ المنيا يستقبل عددا من القساوسة والمطارنة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفدًا كنسيًا ضم مطرانية ملوي، وديرمواس، ومجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.
وضم الوفد كل من: الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، والأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي، القس اندراوس أسعد، والأنبا اغابيوس أسقف مطرانية ديرمواس، والقس متى عبد الملاك، والقس عصام عطية رئيس المجمع الإنجيلي بالمنيا، والقس أمير صادق، والقس كمال رشدي، والقس نبيل صموئيل، والقس ميشيل فؤاد، والقس نبيل ثابت، والقس صفا وليم، والقس جوزيف وليم، والقس إسحق النميري، والقس عبد السيد يونان، والقس فيليب عبيد الله، والقس سمير رشدي.
وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء المطارنة، مؤكدا أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وجه الوفد الشكر والتقدير، لمحافظ المنيا، وكافة القيادات التنفيذية القائمين على العمل وتحقيق الانجازات على أرض محافظة المنيا، مؤكدين ان المرحلة التي تمر بها البلاد، تلزم تواجد روح الحب والسلام.