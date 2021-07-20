وسط إجراءات احترازية وضوابط الأوقاف.. محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، وسط التزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط وزارة الأوقاف باقتصار الصلاة على المساجد، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الجسدي بين المصلين.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء محمد مراد مدير الأمن، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وفي خطبة العيد أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى ضرورة الاقتداء والتأسيس بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، واغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالتوحد بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم، لافتا إلى ضرورة التأكيد على مبادئ الإسلام الداعية إلى المحبة والتسامح، والتي يجب أن يسود بين الناس، وأثر ذلك على علاقة المواطنين ببعضهم وانعكاس ذلك لصالح تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر، مؤكدا على أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عيد الأضحى يحمل الكثير من معاني وقيم الفداء والتضحية والتراحم والتكافل، ومن أهمها ما كان من خليل الرحمن سيدنا إبراهيم "عليه السلام"، حين رزقه الله تعالي بإسماعيل (عليه السلام) بعدما بلغ من الكبر عتيـًا، ثم رأى في منامه أنه يذبح ولده الوحيد بعد أن بلغ معه السعي، وأصبح قرة عينه ،ولأن المحنة تحمل في طيها المنحة، لذا فقد جاءت عطاءات الله عز وجل متتابعة، بعد أن أظهر النبيان ما في قلبهما من الاستسلام لأمر الله تعالي دون تردد أو تباطؤ، فكانت الشهادة الربانية لهما بالإحسان وحسن المراقبة، وكان الفداء من الله لإسماعيل بذبح عظيم.