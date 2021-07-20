بالصور- بدء شعائر ذبح أضاحي العيد في الإسكندرية –(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير- الخليج 365

بدأت عملية ذبح أضاحي العيد، صباح اليوم الثلاثاء، في عدد من محال الجزارة والمجازر الرسمية بالإسكندرية، عقب انتهاء شعائر صلاة عيد الأضحى التي أداها الآلف في عدد من مساجد المحافظة.

وتوجه عشرات المواطنين إلى أماكن السراداقات الحاصلة على تراخيص مزاولة النشاط الصادرة من محافظة الإسكندرية، لإتمام شعيرة ذبح الأضحية، فيما تجمع عدد من الشباب والأطفال للمشاركة أجواء الاحتفال بالعيد.

وأتاحت محافظة الإسكندرية للمواطنين ذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، إلى جانب إتاحة ذبح الأضحية داخل محال الجزارة الحاصلة على تراخيص في هذا الشأن.