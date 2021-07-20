سقوط صواريخ قرب قصر الرئاسة بأفغانستان خلال صلاة عيد الأضحى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام محلية أفغانية، صباح الثلاثاء، سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابول خلال صلاة عيد الأضحى.

ولم تكشف بعد الجهة التي تقف وراء هذا العمل، وما إذا كانت الصواريخ قد تسببت في خسائر أم لا.

واضطر الرئيس الأفغاني أشرف غني وآخرون في محيط القصر التوقف عن الصلاة بعد سماع دوي عدة انفجارات

وكشف مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حركة "طالبان" حققت مؤخراً مكاسب كبيرة في أفغانستان، وتسيطر الآن على أكثر من 210 مناطق.

وخلص المسح، الذي تم في منتصف يوليو/تموز الجاري، إلى أن هذا يعني أن "طالبان" تسيطر على أكثر من 50% من نحو 400 منطقة في 34 إقليما في أفغانستان.



وتوصل مراسلو "د.ب.أ" خلال المسح إلى أن سيطرة الحكومة تقلصت إلى نحو 110 مناطق في أنحاء البلاد، بالإضافة لذلك، تشهد نحو 80 منطقة اشتباكات بين الجانبين.

يشار إلى أن "طالبان" حققت معظم مكاسبها منذ أن بدأت القوات الدولية في مايو/أيار الماضي سحب قواتها رسميا.