خادم الحرمين الشريفين يشيد بالتزام الحجاج بإجراءات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالتزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمة على قناة الإخبارية السعودية بمناسبة عيد الأضحى، أن المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية في موسم حج هذا العام، وفق ما تقتضيه الضوابط والمعايير الصحية العالمية.



وشدد على أن السعودية حققت نجاحًا كبيرًا في مكافحة جائحة كورونا على جميع مناحي الحياة، وتم العمل على زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم أكثر من 22 مليون جرعة للقاح فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن زيادة المناعة المجتمعية أسهمت في رفع الطاقة التشغيلية للحرمين الشريفين وتمكين قاصديهما من تأدية المناسك ببيئة صحية آمنة.

وشدد الملك سلمان على الاستمرار في تقييم الأوضاع الصحية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الصحة العامة.