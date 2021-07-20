الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق قذيفتين من الأراضي اللبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وكشف الجيش الإسرائيلي في بيان، عن اعتراض إحدى هاتين القذيفتين، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة ولم يسفر عنها أي أضرار.

وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف منطقة جنوب لبنان ردًا على إطلاق القذيفتين الصاروخيتين

وكانت وسائل إعلام محلية إسرائيلية، قالت إن صافرات الإنذار دوت ببلدة شلومي في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.

وقبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة مسيرة بدون طيار داخل الأراضي اللبنانية جراء "خلل فني".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "خلال نشاط اعتيادي، سقطت مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية نتيجة خلل فني".

وأضاف أدرعي: "لا توجد خشية من تسرب معلومات".