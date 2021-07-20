داعش يتبنى هجوم "وقفة العيد" بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبنّى تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، الهجوم الذي وقع الإثنين، عشية عيد الأضحى، في سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وأكد التنظيم الإرهابي أن أحد عناصره واسمه أبو حمزة العراقي، فجّر نفسه بحزام ناسف في المكان مساء الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



وبحسب آخر الإحصائيات غير الرسمية، التي نقلتها مصادر عراقية لـ"الخليج 365"، فإن نحو 34 قتيلاً سقطوا جراء الانفجار بينهم 5 أطفال و13 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 60 جريحاً.

يأتي ذلك في وقت، أعلنت فيه مستشفيات مدينة الصدر ومراكزها الصحية حالة استنفار لتزايد أعداد الضحايا الذين وقعوا في انفجار السوق.

ولاحقاً، أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإيداع آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر قيد التوقيف.