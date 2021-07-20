شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الجدار الأبيض".. خطة فرنسا البديلة بعد انتهاء عملية برخان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

كشف تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ أنّ فرنسا تتجه نحو تغيير استراتيجيتها في منطقة الساحل الأفريقي مع انتهاء عملية برخان في أوائل عام 2022، بدعم زراعة القطن في مواجهة تقدم الجماعات المتشددة.



وقال التقرير إنّ الاستراتيجية الفرنسية في منطقة الساحل بُنيت منذ ولاية إيمانويل ماكرون على ثلاثية الدفاع والدبلوماسية والتنمية موضحا أنّه ”لا يمكن ضمان الدفاع عن المواطنين والحفاظ على وحدة أراضي دول الساحل على أساس دائم دون عمل دبلوماسي قوي ودون الحاجة إلى إحراز تقدم كبير في التنمية والحد من الفقر.

واعتبر التقرير أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي السائد في هذه المنطقة المصنفة من بين أفقر دول العالم يثير العديد من التساؤلات، ما يفرض إيجاد حل حتى يجدد سكان الساحل أملهم في مستقبل أفضل ويمكنهم أخيرًا تجربة السلام الدائم.