شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر للحوثي.. الجيش والمقاومة يحققان تقدماً جديداً جنوب مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية الليلة الماضية، تقدماً جديداً في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب اليمنية، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن الجيش والمقاومة حرروا مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه وادي الوينان، منها جبال المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقه وتباب علفا، مؤكدا سقوط العديد من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تحرير قوات الجيش والمقاومة، لجبل قبيس والكتف بحيد آل أحمد، شرق مديرية رحبة بالمحافظة.