شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 59 إصابة جديدة و6 وفيات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الاثنين/الثلاثاء عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات.

وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 283 ألفا و762 مصابا والوفيات إلى 16452.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 654 شخصا من مرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 224 ألفا و299 شخصا.