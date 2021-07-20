شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على «الصدر» العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الأسواق بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأعرب البرلمان العربي فى بيان له أمس عن تضامنه ووقوفه التام مع العراق قيادة وحكومة وشعبا، في حربه على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مؤكدًا موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.