السعودية تدين التفجير الإرهابي في بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت المملكة العربية السعودية، مساء الإثنين، التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقا شعبيا في شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف السوق، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وجدّدت التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وسقط عشرات القتلى والمصابين، الإثنين، في انفجار عبوة ناسفة داخل سوق بمدينة الصدر، شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح مصدر أمني لـ"الخليج 365"، أن "عبوة ناسفة انفجرت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر".

وقالت مصادر أمنية وطبية لـ"الخليج 365" إن حصيلة أولية غير رسمية للضحايا تشير إلى نحو 34 قتيلا و58 مصابا، بينهم ١٣ امرأة و٥ أطفال، فيما لا تزال فرق الإسعاف تنقل الضحايا، وتشهد مستشفيات بغداد حالة استنفار.