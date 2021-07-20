البيت الأبيض: بايدن أكد للعاهل الأردني دعم "حل الدولتين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعم بلاده لحل الدولتين وأعرب عن تقديره لوصاية المملكة الأردنية على المناطق المقدسة.

وأشار بيان للبيت الأبيض، أن بايدن والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، بحثا فرص تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وجهود مكافحة فيروس كورونا.



وقال البيان، إن الرئيس الأمريكي أكد للعاهل الأردني دعمه لتواصل الأردن مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة والاتفاق بشأن المياه.

وأعرب بايدن أيضاً، بحسب بيان البيت الأبيض، عن ترحيبه بالقمة الثلاثية الأخيرة بين الأردن ومصر والعراق.

وتناولت المباحثات بين الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني، الأزمة السورية وضرورة تكثيف الجهود لإيصال المساعدات للجميع.

وناقش بايدن والعاهل الأردني أيضاً دعم واشنطن لتحديث أسطول طائرات إف 16 الأردنية من أجل تعزيز قوة سلاح الجو الأردني.