المغرب يشدد إجراءات مواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت الحكومة المغربية عدداً من الإجراءات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تزايد أعداد الحالات اليومية الإيجابية.

وبحسب بيان للحكومة المغربية، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، فإن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ بدءً من يوم الجمعة المقبل.



وتشمل الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.

ويستثنى من هذا الحظر العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية، وذوي الحالات الطبية المستعجلة.

كما تتضمن الإجراءات تقييد التنقل بين الأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.

منع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسم الدفن، والتقيد بـ 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، ووسائل النقل العمومي.

ومن الإجراءات الاحترازية أيضا، عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من جانب السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.