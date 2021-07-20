الجزائر تمدد الحجر الجزئي المنزلي لـ 10 أيام في 24 ولاية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ):

قرر رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 10 أيام على مستوى 24 ولاية، ابتداء من غد الثلاثاء، وذلك في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اليوم الإثنين.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه التدابير تندرج في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، فضلا عن أنها ترمي إلى تكييف وتعزيز الجهاز الحالي للحماية والوقاية، بالنظر إلى تطور انتشار الوباء والتزايد السريع لعدد الحالات الـمصابة بالعدوى.

وقد أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 78 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 154 ألفا و486.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد 18 وفاة جديدة بزيادة حالتين عن يوم امس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و956.

كما أشارت إلى تماثل 733 حالة جديدة للشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 106 آلاف و337. فيما يتواجد 46 مريضا في العناية المركزة.