سوريا:إصابة 11 شخصاً في هجوم بالقذائف في ريف حماة الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بإصابة عدد من المدنيين بجروح واندلاع حريق بالأحراج جراء اعتداءات "إرهابية" بالقذائف الصاروخية على قرى في ريف حماة الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن 11 شخصاً بينهم رضيع نقلوا مساء اليوم إلى مستشفى السقيلبية الوطني إصابة بعضهم حرجة جراء اعتداء "التنظيمات الإرهابية" بالقذائف الصاروخية على قرى جورين وناعور جورين والبركة بمنطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات "الإرهابية" أدت إلى اندلاع حريق بالأحراج في محيط قرية ناعور جورين ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أن "إرهابيين تابعين لتنظيم جبهة النصرة يتحصنون في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي استهدفوا بـ3 قذائف صاروخية قرية ناعور شطحة بريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى أضرار مادية في المنازل والممتلكات".