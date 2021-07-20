ليبيا: إحالة 54 «داعشياً» إلى محكمة الجنايات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أحالت النيابة العامة الليبية 54 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب وقائع ماسة بأمن الدولة.

وأكد مكتب النائب العام أن «النيابة العامة أنجزت جزءاً من إجراءات التحقيق الابتدائي، وما تلاها من تقييم للمعلومات، وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي انضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات التي حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية في إطار التقصي والبحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر تنظيم داعش، عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدنية سرت والمناطق المحيطة بها».

وبذلك قرر النائب العام «رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء بموجب قرار اتهام، اتهمت النيابة العامة بمتنه 54 شخصاً ارتكبوا في عموم أرجاء البلاد وقائع ماسة بأمن الدولة منها الانضمام إلى تنظيم محظور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات، بأن احتشدوا تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتمادها على العنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرض التنظيم الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي، ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة، وحجب الحقوق والحريات بشكل مس بالسلام الاجتماعي والنظام العام».

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي نجاح السلطة التنفيذية الجديدة في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد غالبية المؤسسات الليبية، وإنشاء مفوضية وطنية للمصالحة، لتكون نواة للم الشمل، ورأب الصدع بين الليبيين. وأعرب المنفي في رسالة تهنئة للشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عن أمله في تحقيق مزيد من الاستقرار والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

في غضون ذلك، جددت السفارة الأميركية الالتزام بمستقبل سلمي لجميع الليبيين، وقالت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر بمناسبة عيد الأضحى: «نرسل أحر تحياتنا إلى جميع من يحتفلون بعيد الأضحى في ليبيا والولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم»، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بمستقبل سلمي لجميع الليبيين.