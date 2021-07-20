15 بعثة دبلوماسية بأفغانستان تدعو «طالبان» لوقف الهجمات

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

أصدرت 15 بعثة دبلوماسية، وممثل حلف شمال الأطلسي في العاصمة الأفغانية كابول أمس، بياناً مشتركاً لحث حركة «طالبان» على وقف الهجمات العسكرية في أنحاء البلاد، بعد ساعات من إخفاق اجتماع للسلام في الدوحة في التوصل لهدنة.

والتقى وفد من كبار القادة الأفغان مع القيادة السياسية لحركة «طالبان» في العاصمة القطرية على مدى اليومين الماضيين، لكن بياناً أصدرته الحركة في وقت متأخر من مساء أمس الأول لم يأت على ذكر أي وقف لأعمال العنف المحتدمة في أفغانستان.

وقالت البعثات الدبلوماسية وممثل حلف شمال الأطلسي: «في عيد الأضحى، يجب أن تضع طالبان أسلحتها للأبد، وتظهر للعالم التزامها بعملية السلام».

وصدر البيان المشترك عن البعثات الدبلوماسية لأستراليا وكندا والتشيك والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة للمثل المدني لحلف شمال الأطلسي.

وكانت «طالبان» تعلن في عطلات الأعياد السابقة وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار وتقول إنها تريد أن تترك الأفغان يقضونها في سلام، لكن الحركة لم تصدر مثل هذا الإعلان حتى الآن هذه المرة مع تحقيقها مكاسب سريعة بمستويات غير مسبوقة تقريباً خلال معارك في أنحاء البلاد.

وأدان بيان البعثات الدبلوماسية انتهاكات الحقوق مثل مساع لإغلاق مدارس ووسائل إعلامية تناقلتها تقارير إعلامية في مناطق تمكنت «طالبان» مؤخراً من السيطرة عليها.

إلى ذلك، أعلنت «طالبان» أمس، أنها استولت على منطقة دهراود في إقليم أرزكان، إلى الجنوب الغربي من كابول، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية، وأكد مسؤولون في الإقليم تقدم «طالبان».

وفي إقليم سامنجان الشمالي، قال الجيش إن قوات الأمن تمكنت من استعادة منطقة من أيدي المتمردين، وإن 24 من مقاتلي الحركة بمن فيهم قائدان وحاكمها للمنطقة، قتلوا.