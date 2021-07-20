العراق والسعودية يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - استعرض الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم في بغداد مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. وأكد صالح خلال اللقاء، أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات عبر المجلس التنسيقي المشترك ، والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمار وقطاع النفط.

من جانبه أكد الوزير القصبي أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، والتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة. من جهة ثانية التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والاستثمار والعمل على تعزيز حركة التجارة البينية وتطويرها، وتجاوز العقبات وحالات التلكؤ، وتسهيل إجراءات التنفيذ بما يعزّز التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمجالات.