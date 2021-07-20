المرصد السوري: غارات إسرائيلية تستهدف أسلحة مليشيا إيران في حلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدفت غارات إسرائيلية مستودعات أسلحة للمليشيات الإيرانية في ريف حلب، مساء الإثنين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت الدفاعات الجوية السورية تصديها لصواريخ إسرائيلية في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي، طبقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.



وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية تصدت، الإثنين، لهجوم إسرائيلي في سماء حلب، ووصفت الأمر "بعدوان إسرائيلي".

والشهر الماضي، أعلنت الدفاعات الجوية السورية تصديها لصواريخ إسرائيلية من اتجاه الأجواء اللبنانية.

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية تصدت مساء اليوم لهجوم إسرائيلي على بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية وأسقطت بعض الصواريخ.