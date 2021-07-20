أوكرانيا تبدأ مناورات "السيوف الثلاثة" العسكرية

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كييف: بدأت اوكرانيا الاثنين مناورات عسكرية في غرب البلاد بمشاركة جنود أميركيين وبولنديين وليتوانيين، أي ابرز داعمي كييف في مواجهة روسيا.

السيوف الثلاثة

وسميت المناورات "السيوف الثلاثة" ويشارك فيها 1200 جندي ومئتا آلية مقاتلة وتستمر حتى 30 تموز/يوليو في ميدان التدريب في يافوريف قرب الحدود البولندية، بحسب الجيش الاوكراني.

وقال المتحدث فولوديمير سكوروستيتسكي إن "حفل الاطلاق الرسمي حصل اليوم".

تعاون عسكري

وتندرج هذه المناورات في إطار برنامج تعاون عسكري إقليمي بين اوكرانيا وبولندا وليتوانيا التي شكلت العام 2014 لواء عسكريا مقره في لوبلين (شرق بولندا) ويضم 2600 بولندي و570 ليتوانيا و340 اوكرانيا.

واستضافت اوكرانيا في الاشهر الاخيرة تدريبين عسكريين آخرين مع دول حلف شمال الاطلسي في جنوبها والبحر الاسود.

كذلك، قامت روسيا بمناورات عسكرية في الاشهر الاخيرة وخصوصا في البحر الاسود. وكانت قد نشرت لفترة نحو مئة الف من جنودها على الحدود الاوكرانية وفي القرم التي ضمتها في 2014.