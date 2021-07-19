فرنسا: فتح تحقيق بشأن إصدار شهادات تلقيح مزيفة

اسماعيل عبد الحي - نقلت قناة فرانس إنفو الفرنسية اليوم السبت عن جهات قضائية فرنسية قولها إن هناك تحقيقات تجري مع ستة أشخاص وانه تم اعتقال شخصين حتى الآن.

وبحسب صحيفة “لوموند” فإن أربعة من المشتبه بهم حصلوا على شهادات مزيفة بالتطعيمات، وبأن الاثنين الآخرين يشتبه في شرائهما شهادات تطعيم مزيفة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في بداية الأسبوع قواعد أشد صرامة تتعلق بالإجراءات الصحية في ضوء تفشي الجائحة في البلاد. ومن بين هذه القواعد توسيع نطاق الالتزام بإجراء الفحوص أو التطعيمات أو إظهار شهادة الشفاء من الإصابة.

وتقول تقارير إن آلاف الأشخاص خرجوا إلى الشوارع اليوم السبت للتظاهر ضد القواعد الجديدة في مختلف مدن فرنسا.