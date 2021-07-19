شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 17 وفاة و1107 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين، تسجيل 1107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19-)خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 386 ألفا و 869 في حين تم تسجيل 17 حالة وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2238.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 322 حالة في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1485 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 368 ألفا و420 حالة.