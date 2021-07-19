الكاظمي يعقد اجتماعاً طارئاً في قيادة عمليات بغداد

بغداد - ياسين صفوان - عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، اجتماعاً طارئاً في قيادة عمليات بغداد على خلفية تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد.



وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا في قيادة عمليات بغداد مع القيادات الامنية والعسكرية والاستخبارية على خلفية تفجير مدينة الصدر".

وشهدت مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم الاثنين، تفجير عبوة ناسفة داخل سوق شعبية ما اسفر عن عشرات القتلى والجرحى.