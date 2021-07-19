الكشف عن لقاح جديد ضد فايروس كورونا

وأوضح بيان للوكالة أنها حصلت على إذن رسمي من وزارة الصحة الروسية لإجراء المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية للقاح من وحدات فرعية مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن الاختبارات ستبدأ في 19 يوليو وسيشارك فيها 200 شخص تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة.



وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات ما قبل السريرية التي اختتمت في يونيو الماضي أثبتت مأمونية اللقاح الجديد وقدرته الوقائية والمناعية العالية.

ولفت البيان إلى أن اللقاح الجديد يهدف في المقام الأول إلى تطوير المناعة الخلوية لدى الإنسان، ويتم التطعيم به بجرعتين بفارق زمني ثلاثة أسابيع.