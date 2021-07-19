الحلبوسي يؤكد ضرورة المحاسبة واجراء تغييرات لبعض القيادات الامنية

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، ضرورة المحاسبة واجراء التغييرات لبعض القيادات الامنية التي اثبتت تقصيرها.

وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر"، "يستهدف الارهاب فرحة العراقيين وهم يستقبلون عيد الاضحى المبارك ليثبت وحشيته تجاه شعبنا الصابر".

وأضاف "نؤكد ضرورة المحاسبة واجراء تغييرات لبعض القيادات الامنية التي اثبتت تقصيرها ولم تقدم شيئا في قواطع المسؤولية طوال السنوات السابقة"، مشدداً بالقول "يجب ان لا تمر هذه الخروقات دون مساءلة حقيقية".

وشهدت مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم الاثنين، تفجير عبوة ناسفة داخل سوق شعبية ما اسفر عن عشرات القتلى والجرحى.