صالح: لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد

بغداد - ياسين صفوان - وصف رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، التفجير الذي وقع في مدينة الصدر بالجريمة البشعة، معتبراً أنه لن يهدأ البال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد.



‏وقال صالح في تغريدة على "تويتر"، إنه "في جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد. لا يرتضون للشعب ان يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح. لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره".

وأضاف "يقيناً أن إرادة العراقيين عصية على إجرامهم ونذالتهم. ‏الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى".

وشهدت مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم الاثنين، تفجير عبوة ناسفة داخل سوق شعبية ما اسفر عن عشرات القتلى والجرحى.