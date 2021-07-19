ارتفاع ضحايا تفجير عبوة ناسفة فى بغداد إلى 22 قتيلا و47 جريحًا



الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وسائل إعلام عراقية، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا تفجير عبوة ناسفة داخل سوق الصدر شرقى بغداد إلى 22 قتيلا بينهم طفل و47 جريحا.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، اليوم الاثنين، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذى وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قادة الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد لمتابعة ملابسات الحادث.

وأكدت خلية الاعلام الأمنى العراقية، الاثنين، انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.