محافظ جنوب سيناء يهنئ أكبر معمري بدو جنوب سيناء بالعيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الإثنين، زيارة لقرية وادي مجرح التابعة لمدينة دهب لتهنئة عواقل ومشايخ القبائل البدوية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

التقى محافظ جنوب سيناء صديقه الشيخ محمود حسين محمود، أحد عواقل البدو، ويعد أكبر معمري مشايخ البدو، والبالغ من العمر 95 عامًا، للتقديم التهنئة له بمناسبة عيد الأضحى والاطمئنان على صحته وأحوال أسرته.

أهدى محافظ جنوب سيناء الشيخ محمود بعض المواد الغذائية، ووزع العيدية على أطفال القرية.

وأكد المحافظ أنه يحرص دائمًا على زيارة الشيخ محمود وأبنائه وأحفاده في كل زيارة له بمدينة دهب.