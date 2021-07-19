ذبح 500 رأس ماشية بمجازر بورسعيد استعدادًا للعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، عن أن مجازر المحافظة الآلية واليدوية بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب المحافظة استقبلت 500 رأس ماشية من المواطنين، جرى ذبحها بعد إجراء الكشف الظاهري على الماشية بأنواعها، لضمان سلامتها من أي أمراض.

وأكد المحافظ، في بيان إعلامي، على أن هناك متابعة مستمرة من الطب البيطري بكافة المجازر لاستقبال الماشية، وتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالي، ومن خلال الكشف على الماشية، والكشف الطبي على اللحوم.

وشدد محافظ بورسعيد على القائمين على المجازر باتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الذبح والتخلص الفوري من بقايا الذبح وعدم تراكمها.​