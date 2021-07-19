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تخصيص قاعدة “فورت لي” في فيرجينيا لاستقبال أفغان عملوا مع القوات الأمريكية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 09:16 مساءً - منذ 33 ثانية

قاعدة "فورت لي" في فيرجينيا

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزارة الدفاع “البنتاغون” وافقت على تخصيص قاعدة “فورت لي” في ولاية فرجينيا لاستقبال أفغانيين عملوا مع قواتها في أفغانستان.

وأكد البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن “السلطات الأمريكية ستطلق خلال يوليو الحالي رحلات جوية خاصة لإجلاء المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة كمترجمين أو في مناصب أخرى”.

وأعلنت الولايات المتحدة، في الـ30 من أبريل الماضي، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن.

ومع اقتراب هذه العملية من نهايتها، حيث تم إنجازها حاليا بنسبة 95%، كثفت حركة “طالبان” المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع القوات الحكومية في جبهات عدة بالبلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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