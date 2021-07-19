معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي أكبر عما كانت عليه قبل كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 09:16 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 19 - يوليو - 2021 10:05 مساءً

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، أن الاقتصاد الأميركي حقق تقدما ملموسا خلال الأشهر الستة الماضية.

مضيفاً إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي حققت معدلات نمو أكبر عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وقدم بايدن صورة عن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، وقال: “حققنا نموا قياسيا وفرص عمل جديدة قياسية وارتفاعا في رواتب الموظفين رغم جائحة كورونا”.

بايدن كشف في السياق أنه تم توفير أكثر من 3 ملايين وظيفة جديدة منذ أن أصبح رئيسا، وأن المساعدات الجديدة التي بدأت مصالح الضرائب بتقديمها من شأنها إنقاذ بعض الأسر.

وأضاف بأن الاستراتيجية الاقتصادية ستعزز الاستثمار وتفتح المجال أمام خلق مزيد من فرص العمل، بينما أعرب عن رغبته في إعادة النظر في منظومة الضرائب.

وكان بايدن حذر في خطاب ليلة الاحتفال بعيد الاستقلال، في الرابع يولوي الجاري، بأن وباء كوفيد-19 “لم يهزم بعد”، في وقت تتصاعد المخاوف حيال المتحورة دلتا التي تنتشر في عدد من البلدان بينها روسيا مهددة بإثارة موجة جديدة من الإصابات.

ودعا بايدن مواطنيه إلى تلقّي التطعيم معتبرا ذلك “أكثر الأمور وطنيّةً على الإطلاق”.