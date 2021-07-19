قرار أمريكي يمنع القضاء من إلزام وسائل الإعلام بالكشف عن مصادرها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 09:16 مساءً - منذ 53 دقيقة

قررت السلطات الأمريكية تعزيز حصانة الصحفيين أمام القضاء، حيث تم منع الجهات القضائية من اللجوء لاستدعاءات لإجبار الصحفيين على كشف مصادرهم.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند في مذكرة موجهة إلى المدعين الفدراليين: “وزارة العدل لن تستخدم بعد اليوم الآلية القانونية الإلزامية بهدف الحصول على معلومات حول أفراد في وسائل الإعلام، ترتبط بأنشطتهم لجمع المعلومات”، موضحا أن القاعدة الجديدة تنطبق أيضا على نشر معلومات سرية.

وبين أن القاعدة تتضمن بعض الاستثناءات: إذا اشتبه بارتكاب الصحافي فعلا غير قانوني أو استخدامه وسيلة محظورة كاختراق أنظمة محمية إذا كان الهدف منع وقوع عمل خطير (خطف أو هجوم …).

ولضمان استمرارية تطبيق هذا الإجراء، طلب غارلاند أيضا من أجهزته مراجعة جميع القواعد المتعلقة بالصحافيين من أجل تسهيل تمرير قانون في الكونغرس.

وتأتي هذه التوجيهات بعد الكشف عن معركة قضائية خاضتها إدارة ترامب بعيدا عن الأضواء للحصول على البريد الإلكتروني لمراسلي “نيويورك تايمز” لكشف مصادرهم.