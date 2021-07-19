غانتس يبحث مع عباس خطوات بناء الثقة ويوجه رسالة لقطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، خطوات بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه بحث مع الرئيس الفلسطيني خطوات بناء ثقة،

وأوضح في تغريدة على “تويتر”: “تحدثت الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وهنأته بمناسبة عيد الأضحى”.

وأضاف: “ناقشنا الحاجة إلى تعزيز إجراءات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي ستساعد أمن واقتصاد المنطقة بأسرها”.

ولم يصدر تعقيب عن الرئاسة الفلسطينية عن المحادثة بين غانتس وعباس.

وفي سياق متصل، وجه غانتس ، اليوم الإثنين، رسالة خاطب فيها قطاع غزة .

وقال غانتس إن “الاستقرار الأمني في قطاع غزة وإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين هناك، هو مفتاح اقتصاد ومستقبل أفضل للمنطقة بأسرها”. بحسب ما نقلته قناة “كان”