أردوغان يعتزم التدخل في أفغانستان وطالبان تحذر

محمد الفلاح - الإثنين 19 يوليه 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين إن بلاده تنوي إجراء محادثات مع طالبان بشأن رفض الحركة المتشددة السماح لأنقرة بإدارة مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح إردوغان للصحافيين في اسطنبول "سنرى أي نوع من المحادثات يمكن أن نجريها مع طالبان ونرى إلى أين ستأخذنا" وأضاف "يجب على (طالبان) إنهاء احتلال أراضي إخوانهم وأن يظهروا للعالم على الفور أن السلام يسود أفغانستان".

وتجري أنقرة، التي عرضت إدارة مطار كابول وتأمينه بعد انسحاب حلف شمال الأطلسي، محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الدعم المالي والسياسي واللوجيستي لهذه المهمة.

وقال معارضون إن فرض حالة الطوارئ تحوّل إلى أداة يستخدمها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان للقضاء على منتقديه تحت ستار "محاربة الإرهاب" .