طالبان تحذر أردوغان من إبقاء قوات عسكرية في أفغانستان 

محمد الفلاح - الإثنين 19 يوليه 2021

رغم تحذير حركة طالبان بشدة تركيا من إبقاء قوات في أفغانستان، كشفت أنقرة أنها تنتوي إجراء مباحثات مع الحركة لحماية مطار كابول.



والأسبوع الماضي، حذرت طالبان بشدة تركيا من إبقاء قوات في أفغانستان لحماية مطار كابول بعد إنجاز انسحاب القوات الأجنبية المرتقب بحلول نهاية أغسطس/آب.

هوس بالتوسع، ونهم للنفوذ، يدفعان تركيا للبحث عن ساحات الصراع حول العالم، لوضع موطئ قدمٍ، وقوده ووسيلته دائما المرتزقة السوريّون.

فمن سوريا نفسها، إلى ليبيا مرورا بناغورني قره باغ، وأخيرا أفغانستان، استمرت أنقرة في إرسال شحنات من المرتزقة عبر رحلاتها العابرة للقارات، المتعطشة للنفوذ، وكسر العزلة الدولية.

تقارير إعلامية جديدة كشفت أن تركيا تعمل على قدم وساق لإرسال مئات من عناصر مرتزقتها إلى أفغانستان، وبدأت التحضير لذلك باجتماع مع قيادات الفصائل الموالية لأنقرة في سوريا أواخر الشهر المنصرم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين، إن بلاده تنوي إجراء محادثات مع طالبان بشأن رفض الحركة السماح لأنقرة بإدارة مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح أردوغان، للصحفيين في إسطنبول قائلا: "بإذن الله، سنرى أي نوع من المحادثات يمكن أن نجريها مع طالبان ونرى إلى أين ستأخذنا".