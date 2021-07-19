وفاة الرسام الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

19 يوليو , 2021

توفي كورت فيسترجارد رسام الكاريكاتير الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام يوم أمس الأحد.

وتوفي فيسترجارد عن 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما ذكرته صحيفة بيرلينجسكي الدنماركية نقلاً عن أسرته.

ونقلت القناة التلفزيونية الثانية الدنماركية عن المحرر السابق لصحيفة "يولاندس بوستن" تأكيده لوفاة فيسترجارد، فيما نقلت الإذاعة العامة الدنماركية "دي أر" الخبر عن أحد أصدقائه القدامى.

وأشتهر فيسترجارد عالميا في عام 2005 عندما تسببت سلسلة من رسوماته الكاريكاتورية للنبي محمد ، والتي نُشرت في صحيفة يولاندس بوستن، في اشتعال أكبر أزمة للسياسة الخارجية للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وثار غضب الكثير من المسلمين بسبب الرسوم الكاريكاتورية التي نشرت عام2005 وصورت النبي محمد على هيئة رجل يحمل قنبلة فوق عمامته.

وبعد أربعة أشهر من نشر الرسوم، أصبحت السبب الرئيسي للاحتجاجات في بعض الدول الاسلامية، واتسمت بعض المظاهرات بالعنف.

وتعرضت سفارتا الدنمارك والنرويج للهجوم وقتل عشرات الأشخاص.

بعدها بدأ فيسترجارد، وهو مدرس عمل في الصحيفة الدنماركية المحافظة منذ الثمانينيات، بالاستعانة بحراس شخصيين يرافقونه في تجولاته.

ونجا في عام 2010 بصعوبة من هجوم لرجل يبلغ من العمر 28 عامًا والذي اقتحم منزله وهو يحمل فأسا.