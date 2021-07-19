هؤلاء الاشخاص لا ينبغي عليهم تناول البطيخ أبداً!

وأشارت الطبيبة في حديث لأحد المواقع الطبية، والتي نقلت عنه وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن البطيخ الأحمر يحتوي على العديد من المواد المفيدة مثل فيتامينات A وC وB6 ومغذيات نباتية ومعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور. وتساعد هذه المغذيات الكبيرة على تجديد سوائل الجسم وتنظيم درجة حرارته.إلا أنه وبغض النظر عن هذه الخصائص المفيدة، بحسب الخبيرة الروسية، فإن هناك أمراضا تمنع تناول البطيخ الأحمر أو تسمح بتناوله بكميات محدودة جدا.

وأضافت شارابوفا: "ننصح كأطباء، كل من يعاني من الإسهال وحصى الكلى وتصلب الشرايين وورم البروستات الحميد بتناول كمية محدودة جدا من البطيخ الأحمر. ولا ننصح من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية بتناوله أيضا".

وأكدت أن أفضل وقت لتناول 200-300 غرام من البطيخ الأحمر هو قبل وجبة الغداء. ولا يُنصح بتناوله مع مواد أخرى.

